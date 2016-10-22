تأجيل محاكمة 3 متهمين في محاولة تفجير مبنى «حي الوراق» لـ26 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 3 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بمحاولة «حرق مبنى حي الوراق» لجلسة 26 أكتوبر المقبل لحضور محام عن المتهمين بعد انسحاب المحامي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 3 عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية اسست على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما احرزوا سلاحًا ناريًا، وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى يستقلون دراجة بخارية سوداء اللون، وزرعوا قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 عامًا، وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 عامًا، وبحوزته فرد خرطوش.