أحمد السقا ينشر صورة من فيلمه الجديد «هروب اضطراري»

نشر الفنان أحمد السقا صورة من دوره في فيلم “هروب اضطراري”، ، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”.

وكتب “السقا”، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”: “إن شاءالله نشرفكم زملائى وأنا .. ((هروب اضطراري))”.

فيلم “هروب اضطرارى” بطولة أحمد السقا، غادة عادل، أمير كرارة، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر، أحمد العوضى، محمد على رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمود حميدة، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف وعدد آخر من الوجوه الشابة، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه حول مقتل نجل أحد رجال الأعمال وتشير أصابع الاتهام إلى اثنين من الشخصيات التى تربطهما علاقة برجل الأعمال ما يضطرهما للهرب لتبدأ رحلة البحث.