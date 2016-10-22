رسميًا.. اتحاد جدة يغيب عن دورى أبطال آسيا

قررت لجنة التراخيص التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم، عدم منح نادى اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمود عبد المنعم “كهربا”، الرخصة الآسيوية، للمشاركة فى النسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال آسيا.

وذكر الموقع الرسمى لرابطة دورى المحترفين السعودى، أن لجنة التراخيص قررت عدم منح أندية “الاتحاد والشباب والخليج والنصر والرائد” الرخصة الآسيوية لعدم استيفائهم بعض المعايير الإلزامية الموجبة للحصول على الرخصة والمحددة بلائحة تراخيص الأندية.

يأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه لجنة التراخيص منح الرخصة الآسيوية لأندية الأهلى المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى محمد عبد الشافى، والهلال والتعاون والفتح والفيصلى والقادسية وفقاً للائحة تراخيص الأندية، وذلك لاستيفائها المعايير الإلزامية الرياضية والبنى التحتية والإدارية والقانونية والمالية الموجبة لذلك.

اتحاد جدة لن يتمكن من الحصول على الرخصة التى تؤهله للمشاركة فى النسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال آسيا بسبب الديون المالية المتراكمة على النادى فى الفترة الحالية، والتى تستوجب سدادها من أجل المشاركة.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يمكنه الاستئناف على هذا قرار لجنة التراخيص خلال 3 أيام من تاريخ استلامه.