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مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

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مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق

الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل (أرشيفية)

صرح الدكتور جلال سعيد وزير النقل، أن مجلس الوزراء قد وافق بصفه نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وأوضح “سعيد” أن هذه التعديلات تمكن الهيئة من تأسيس شركات تشغيل وصيانة لمشروعاتها، وتكوين شركات مساهمة من عدة شركات محلية وأجنبية لها خبرة كبيرة فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق فى ويسمح للهيئة أيضاً بالإستغلال التجارى للمحطات وتوفير مصادر تمويل إضافية.

وأوضح وزير النقل أن تعديلات القانون سوف يسمح بنقل تبعية وملكية شركة تشغيل المترو من هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة القومية للأنفاق الأمر الذى ينهى ملاحظات الجهاز المركزى بشأن اصول المترو التي أنشأتها هيئة الأنفاق وتستخدم من قبل شركة مملوكه للسكك الحديدية في حين أن هيئة السكك الحديدية لم تساهم في إنشاء الخطوط.

 

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