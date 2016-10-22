رئيس وزراء العراق:تركيا لا تقاتل للقضاء على الإرهاب وإنما لتوسيع نفوذها

جدد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى موقفه الرفضه لتواجد القوات العسكرية التركية فى بعشيقة شمالى العراق، وقال: إن" تركيا لا تقاتل من أجل القضاء على الإرهاب وإنما من أجل توسيع نفوذها ومصالحها، فأين كانت تركيا عندما احتل داعش الموصل ومناطق واسعة بالعراق".

وانتقد العبادى، خلال كلمته أمام مؤتمر المجمع العالمى للصحوة الاسلامية فى بغداد الذى عقد اليوم السبت، ولمدة يومين، دعوات بعض دول الجوار، وقال: "نسمع صيحات من البعض مع اقترابنا من القضاء على عصابات تنظيم داعش الإرهابى ونستغرب من دعوات هؤلاء الذين لم يقدموا أى دعم للعراق فى حربه ضد الإرهاب واليوم تتعالى صيحاتهم".

وأضاف: أن الشعب العراقى الموحد ضد الإرهاب وتلاحم القوات المسلحة والشعب هو مصدر القوة التى أثارت البعض.. متسائلا: أين كنتم عندما ذبحت داعش أهل السنة فى العراق؟.. لافتا إلى وجود تحريض واضح ضد العراق.

واستطرد: بأى حق تدمر سوريا وليبيا واليمن، داعيا جميع الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف مع العراق فى حربه ضد الإرهاب ومع هذه الدول، وتابع:"إننا لا نريد قوات على أراضينا ولم نطلب من تركيا إرسال قواتها بل طلبنا دعما لوجستيا، وإن نية أنقرة تثبيت وتوسيع النفوذ من خلال التدخل بشؤون الدول الأخرى".

وأضاف: أن معركة تحرير الموصل وحدت العراقيين جميعا لقتال داعش، ولاول مرة تدخل القوات الاتحادية إلى أراضى إقليم كردستان العراق وتقاتل إلى جانب البيشمركة، أن العراقيين أولى بوطنهم ومدنهم وهم متحدون.

وأكد العبادى أنه مطمئن لمستقبل الموصل وأنه سيكون أفضل بكثير، وقال: إننا فى المراحل الأخيرة للقضاء على الإرهاب عسكريا، وان أهم التحديات تتمثل بالجرائم التى يرتكبها الإرهابيون باسم الدين.

ولفت إلى ضرورة أن تتحول الصحوة الاسلامية إلى برنامج وفعل ومنهاج وليس شعارات، تكون بتغيير الصورة التى شوهها الإرهاب عن الاسلام والاسلام منهم براء، وان ننقل الصورة الحقيقية للاسلام ليفهم العالم أن هؤلاء الاشخاص غير مرحب بهم.

وحذر من الإرهاب والأساليب التى يتبعها لشق الصفوف من خلال الشعارات والأفكار التى يطرحها، مشيرا إلى أن الإرهاب تسبب فى خسائر للعراق تقدر بحوالى 35 مليار دولار.

وأشار إلى أن عصابات داعش مستمرة فى ممارستها الإرهابية وهاجمت محافظة كركوك أمس، حيث حاولت السيطرة على مجموعة من المنشآت إلا أن القوات الأمنية أحبطت مخططاتها وتم ارسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة كركوك صباح اليوم.. وان السلطات العراقية ستعمل اليوم على اخماد الحريق فى مصنع كبريت المشراق المحرر الذى أحرقه داعش قبل طرده منه.