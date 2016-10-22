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20 برلمانيا غربيا يدعمون إسرائيل ضد "اليونسكو" ويزعمون:القدس عاصمة اليهود

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20 برلمانيا غربيا يدعمون إسرائيل ضد "اليونسكو" ويزعمون:القدس عاصمة اليهود 20 برلمانيا غربيا يدعمون إسرائيل ضد "اليونسكو" ويزعمون:القدس عاصمة اليهود

>كتب – محمود محيى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن حوالى 20 برلمانيا من 17 دولة مختلفة، وقعوا يوم الخميس الماضى، على معاهدة دولية ضد قرار اليونسكو، وطالبوا العالم بالاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل.

 

وأضافت الصحيفة العبرية، أن البرلمانيون الغربيون قاموا بتسليم المعاهدة لنائب الوزير الإسرائيلى مايكل اورن، والذى سلمها لرئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

 

وقال البرلمانيون بإن "قرار اليونسكو لا يرتبط بالواقع، وليس صحيحا، وسنعمل على الاعتراف الدولى بالقدس كعاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل".

 

فيما قال اورن: "إن قرار اليونسكو لا يتقبله الوعى، ويجب محاربته بكل الطرق الممكنة، التوقيع على معاهدة البرلمانيين من كل أنحاء العالم ضد اليونسكو، هو خطوة واحدة نقوم بها ضد هذا القرار الإجرامى، سنواصل تأكيد الرابط الأبدى بين اليهود وعاصمتنا الموحدة إلى أبد الآبدين، ولن يتمكن أى تنظيم فى العالم، واليونسكو بالتأكيد من تحطيمه"، على حد قوله.

 

 

 

 

 

 


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