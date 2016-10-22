4 ليالي لفرقة «أنطونيو جاديس» الإسبانية الشهيرة على المسرح الكبير بالأوبرا

بعد غياب 8 أعوام نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة أيناس عبد الدايم في التعاقد مع فرقة «أنطونيو جاديس» الإسبانية الشهيرة لتقديم عرض باليه كارمن في 4 حفلات متصلة تبدأ فى الثامنة مساء الثلاثاء 25 أكتوبر، حتى الجمعة على المسرح الكبير.

ويُقدم العرض برؤية خاصة بالفرقة تهتم بتصوير مشاعر الحب المتوهج من خلال الإيقاع، والحركة معتمدة على الموسيقى والتناغم الحسي للراقصين بالفرقة.

وتدور قصة العرض في مدينة إشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التي تسعى لإيقاع الرجال في جمالها حيث تتودد إلى العريف «خوسيه نافارو» الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها، وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام.

يذكر أن عرض كارمن قدمته فرقة أنطونيو جاديس لأول مرة عام 1993 وحقق نجاحًا كبيرًا، كما يعد أحد أهم عناصر ريبرتوار الفرقة التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية في مصر مما يعكس مدى اهتمام الجمهور بالفنون العالمية.