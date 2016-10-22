أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يصل المجلس بـ5 خرائط لـ "ترسيم الحدود"

Google+ Print
بالصور.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يصل المجلس بـ5 خرائط لـ "ترسيم الحدود" بالصور.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يصل المجلس بـ5 خرائط لـ "ترسيم الحدود"

>كتب حازم عادل و أحمد عبد الهادى

وصل المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لمقر نظر قضية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، بصحبة 4 من أعضاء الهيئة حاملين خرائط خاصة بترسيم الحدود.

واستمعت المحكمة فى جلستها الأخيرة 8 أكتوبر، إلى مرافعة المحامى الحقوقى خالد على أحد مقيمى الدعوى، والتي شهدت أيضًا تقديمه مستندات خاصة بالقضية .

وقررت المحكمة في جلستها الماضية، التأجيل لجلسة 22 أكتوبر، بعد طلبها محامى ، الاطلاع على مداولات لجنة الخمسين حول المواد ١٣٩ و١٤٤و١٥١ و٨٦ من الدستور وخطاب أمين الأمم المتحدة حول قرار مضيق العقبة عام ١٩٦٧.

 

 


>لحظة وصول المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة


>


>


>

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور)

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور)

طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV»

طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV»

مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت

مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة