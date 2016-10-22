بالصور.. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يصل المجلس بـ5 خرائط لـ "ترسيم الحدود"

وصل المستشار رفيق الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لمقر نظر قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بصحبة 4 من أعضاء الهيئة حاملين خرائط خاصة بترسيم الحدود.

واستمعت المحكمة فى جلستها الأخيرة 8 أكتوبر، إلى مرافعة المحامى الحقوقى خالد على أحد مقيمى الدعوى، والتي شهدت أيضًا تقديمه مستندات خاصة بالقضية .

وقررت المحكمة في جلستها الماضية، التأجيل لجلسة 22 أكتوبر، بعد طلبها محامى الحكومة، الاطلاع على مداولات لجنة الخمسين حول المواد ١٣٩ و١٤٤و١٥١ و٨٦ من الدستور وخطاب أمين الأمم المتحدة حول قرار مضيق العقبة عام ١٩٦٧.