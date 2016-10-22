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«النيل للأخبار» تُعد أكبر ستوديو تحليلي لمتابعة فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

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«النيل للأخبار» تُعد أكبر ستوديو تحليلي لمتابعة فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ «النيل للأخبار» تُعد أكبر ستوديو تحليلي لمتابعة فعاليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

خالد مهني رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري

أعلن خالد مهني رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، عن انتهاء استعدادات قناة النيل للأخبار لتغطية المؤتمر الوطني للشباب، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية.

وأضاف في البيان الصادر له صباح اليوم، أنه سيتم تخصيص يوم مفتوح واستديو تحليلي لتغطية فعاليات المؤتمر بعنوان « تصنع الأمل»، لتحليل جلسات المؤتمر، وورش أعماله المقرر انعقادها علي هامش المؤتمر.

وأوضح مهني أن الاستديو التحليلي سيشهد استضافة نخبه مختارة من شباب مصر في الاقتصاد والسياسة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، بالإضافة للقاءات المنعقدة بشرم الشيخ من خلال أكبر مراسلين ومقدمي برامج قناة النيل للأخبار.

وأشار رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري إلى عقد استديو مناظر من داخل قاعة المؤتمرات لرصد ردود أفعال ضيوف المؤتمر على ورش العمل وفعاليات المؤتمر.

وكشف مهنى أن قناة النيل للأخبار ستشهد الفترة القادمة تطويرًا كبيرًا، وإعادة تأهيل واستخدام وتوزيع إمكانيات القناة بالشكل الذي يليق بالقناة وبقطاع الأخبار واتحاد الإذاعة والتليفزيون لعودة المشاهد مرة أخرى للتليفزيون المصري.

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أونا

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