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موسكو: تمديد الهدنة في حلب مرتبط بمدى التزام الطرف الآخر بها

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موسكو: تمديد الهدنة في حلب مرتبط بمدى التزام الطرف الآخر بها موسكو: تمديد الهدنة في حلب مرتبط بمدى التزام الطرف الآخر بها

سوريا _ أرشيفية

أكد سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن قرار تمديد الهدنة في مدينة حلب السورية من عدمه ليس مرتبطا بروسيا، وإنما مرتبط بمدى التزام الطرف الأخر بها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، اليوم السبت، عن ريابكوف قوله “سنرى كيف ستسير الأحداث اليوم، لقد صرحت القيادة العليا أن هذا الأمر ليس مرتبط بروسيا وإنما مرتبط بقدر كبير بما إذا كان الطرف الآخر سيمشي في هذا الاتجاه أولا”.

وكان رئيس دائرة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال سيرجي رودسكوي قد أعلن أمس الجمعة عن تمديد الهدنة الإنسانية يوما آخر.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن، الثلاثاء الماضي، أن القوات الجوية الروسية والسورية أوقفت صباحا قصف المسلحين في منطقة حلب، داعيا الدول ذات النفوذ لإقناع قادة المسلحين بضرورة مغادرة المدينة.

أ ش أ

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