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مقتل 50 شخصا في قصف على أحياء حلب الشرقية

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مقتل 50 شخصا في قصف على أحياء حلب الشرقية مقتل 50 شخصا في قصف على أحياء حلب الشرقية

مدينة حلب السورية – أرشيفية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت أن 50 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة قصف الطائرات الحربية وقوات النظام للأحياء الشرقية من مدينة حلب.

وأوضح المرصد أنه وثق مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا نتيجة قصف لقوات النظام والطائرات الحربية خلال الـ 24 ساعة الماضية لأماكن في أحياء المرجة والقاطرجي والسكري وباب النصر وكرم النزهة والمشهد والشيخ فارس ومساكن هنانو ومنطقة القطانة بحلب القديمة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب.

من ناحية أخرى، أشار المرصد إلى أن فصائل المعارضة المدعمة بالدبابات والطائرات التركية أسرت عنصرين قالت إنهما من تنظيم “داعش” الإرهابي خلال المعارك التي تدور مع التنظيم في ريف الراعي الجنوبي وريف مارع، بريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي.

أ ش أ

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