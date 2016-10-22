مجدى العجاتى: نعد تقريرًا عن أداء الحكومة خلال عام لتقديمه إلى البرلمان

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تقرير عما انجزته الحكومة فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016، وستقدمه للبرلمان قريبًا.

وأضاف "العجاتى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لا تتأخر فى الرد على طلبات النواب، مشيرًا إلى أن هناك مواعيد محددة للوزراء مع النواب.

وتابع قائلًا: "مكتبى مفتوح للنواب الذين لديهم شكاوى من أمر ما"، موضحًا أنه يقوم بإرسال طلب النائب أو شكوته للوزراء المختصين، ويحيط النائب علمًا بصورة من الطلب الذى أرسله للوزير المختص.

وأكد أنه يقوم بمتابعة الطلب وإرسال الرد للنائب، وقال إن لديه مئات الطلبات من النواب ويقوم بمتابعتها، ومن الصعب أن يقوم الوزير فى الجلسة بإعطاء تأشيرة لطلب ما لأنه يجب عليه دراسته وفحصه.