أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجدى العجاتى: نعد تقريرًا عن أداء الحكومة خلال عام لتقديمه إلى البرلمان

Google+ Print
مجدى العجاتى: نعد تقريرًا عن أداء الحكومة خلال عام لتقديمه إلى البرلمان مجدى العجاتى: نعد تقريرًا عن أداء الحكومة خلال عام لتقديمه إلى البرلمان

>كتبت - نور على

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد تقرير عما انجزته فى الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2016، وستقدمه للبرلمان قريبًا.

 

وأضاف "العجاتى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة لا تتأخر فى الرد على طلبات النواب، مشيرًا إلى أن هناك مواعيد محددة للوزراء مع النواب.

 

وتابع قائلًا: "مكتبى مفتوح للنواب الذين لديهم شكاوى من أمر ما"، موضحًا أنه يقوم بإرسال طلب النائب أو شكوته للوزراء المختصين، ويحيط النائب علمًا بصورة من الطلب الذى أرسله للوزير المختص.

 

وأكد أنه يقوم بمتابعة الطلب وإرسال الرد للنائب، وقال إن لديه مئات الطلبات من النواب ويقوم بمتابعتها، ومن الصعب أن يقوم الوزير فى الجلسة بإعطاء تأشيرة لطلب ما لأنه يجب عليه دراسته وفحصه.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة