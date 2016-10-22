الهلال الأحمر يسير قافلة مساعدات غذائية بمحافظة أبين اليمنية

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أعمالها الإغاثية والإنسانية في اليمن بتقديم المزيد من المساعدات الغذائية للأسر في المناطق والقرى النائية التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة للأحداث الجارية .

فقد سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة من المساعدات الغذائية الأساسية لمديرية لودر بمحافظة أبين مكونة من 12 شاحنة على متنها 4500 سلة غذائية تم توزيعها على عدد من مناطق المديرية بواقع 1000 سلة في امصرة و 240 في امحميشة و1200 في دثينة فيما حظيت لودر العاصمة بالنصيب الاكبر من تلك المساعدات وبلغت 2060 سلة .

ورفع مدير عام مديرية لودر عبدالله الواحدي أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة الإمارات وهيئة الهلال الاحمر بعد ان سارعت في ارسال هذه المعونات التي شكلت دعما مهما بالنسبة للأسر المحتاجة في المديرية التي تعرضت لحروب ظالمة منذ عام 2011 وحتى اليوم على يد العصابات الإجرامية التابعة لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح دمرت البنية التحتية والمرافق الخدمية وانهكت كاهل المواطنين اليمنيين.

وأوضح ان المساعدات الغذائية تم توزيعها على الأسر المحتاجة والاشد فقرا في مديرية لودر التي تضم ما يقارب 25 ألف أسرة موزعين على مناطق المديرية المتباعدة ..مجددا شكره لدولة الامارات حكومة وشعبا على ما قدمته وتقدمه من تضحية وفداء قبل مساعداتها الإنسانية المختلفة التي شملت جميع المجالات.

وعبر المستفيدون من المساعدات عن سعادتهم بوصول القافلة الغذائية التي أكدوا ان من شأنها التخفيف من معاناتهم نظرا لظروفهم الصعبة نتيجة انقطاع رواتبهم الشهرية ..واصفين يوم وصول هذه القافلة لهم بالعيد الذي رسمت فيه الفرحة على محيا الجميع.

وبحسب المشرفين على توزيع المساعدات الغذائية فقد استفادت قرى عديدة مجاورة لمنطقة دثينة بهذه المساعدات ومنها " الحبيل و امخديرة و امفرش و آل دعوس و آل حنشل و جحين " .

يذكر أن محافظة أبين وتحديدا مناطق لودر ومودية والوضيع وأحور والمحفد وجعار وزنجبار نالت النصيب الأكبر من المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة ما يقارب 40 ألف حالة ولا زال العطاء مستمرا حتى استكمال كل الأسر المحتاجة .