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صور ..«النيابة الإدارية» تكشف غرق قرية محلة أبو علي في مياه الصرف

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صور ..«النيابة الإدارية» تكشف غرق قرية محلة أبو علي في مياه الصرف صور ..«النيابة الإدارية» تكشف غرق قرية محلة أبو علي في مياه الصرف

فريق النيابة أثناء المعاينة

كشفت معاينة النيابة الإدارية، غرق شوارع قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمياه الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب.

كان المستشار سيد حمودة مدير نيابة الإدارة المحلية والإسكان بالمحلة الكبرى قد كلف فريق من أعضاء النيابة برئاسة أحمد صبحي رئيس النيابة، وعضويه كلا من وليد فريد وكيل أول النيابة، ومعاذ أبو السعود وكيل النيابة، وخالد الغمراوي وكيل النيابة للانتقال لإجراء المعاينة اللازمة ، وذلك بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات عاجلة بشأن ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية، بشأن تضرر أهالي قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى.

وفور وصول النيابة للقرية تجمع العديد من أهالي القرية وتوجهوا إلى فريق النيابة واللجنة المصاحبة له متهمين المختصين بالوحدة المحلية بمحلة أبو علي بالتقاعس عن أداء عملهم في رفع مياه المجاري من شوارع القرية.

وقد كشفت معاينه النيابة عن وجود آثار لمياه الصرف الصحي بشوارع القرية وداخل الدور الأرضي لبعض المنازل، وامتلاء غرف تفتيش مياه الشرب بمياه المجاري، وبناء عليه تم تكليف المختصين بالطب الوقائي بأخذ عينه من مياه الشرب بالمنازل ومحطة المياه وتحليلها.

وقد رافق النيابة ـثناء المعاينة كلا من مدير إدارة الرقابة والمتابعة برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومدير إدارة المشروعات برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، ومدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية ثان المحلة، ومدير مكتب المتابعة المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحلة الكبرى.

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