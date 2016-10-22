وصول جثامين 3 مصريين لقوا مصرعهم اختناقا أثناء تنظيف بئر بالأردن

استقبل مطار القاهرة الدولي جثامين 3 مصريين توفوا بالأردن، اختناقًا أثناء قيامهم بتنظيف بئر ماء محفور لمسافة 15 مترًا تحت الأرض.

وقالت مصادر بالحجر الصحي بالمطار إنه وصل قرية البضائع بالمطار جثامين كل من خلف محمد عبود حسن، ووحيد أبو العيون عبد الحفيظ عبد الجبار، ومحمد حمدي عبد الشكور عبد السميع، على طائرة مصر للطيران رقم 740 والقادمة من العاصمة الأردنية عمان.

وأضافت المصادر أن التقرير الطبي للمتوفين أظهر أن الوفاة كانت نتيجة اختناق، وتم إنهاء إجراءات وصول الجثامين وتسليمهم إلى أسرهم لدفنهم بمسقط رؤسهم بمحافظة أسيوط.