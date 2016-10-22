بريطانيا تنفي إجراء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي باللغة الفرنسية

نفت الحكومة البريطانية صباح، اليوم السبت، أن المسؤولين ‏البريطانيين قد يجبروا على استخدام اللغة الفرنسية كلغة رسمية للتفاوض على الخروج من ‏الاتحاد الأوروبي.‏

وأصرت لندن على أنها لن تقبل التفاوض باللغة الفرنسية، وأن اللغة الانجليزية ستكون هي ‏اللغة المستخدمة في التفاوض مع مسؤولي التكتل بشأن شروط الخروج.‏

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس الجمعة أثناء تواجدها في بروكسل “سنجري التفاوض ‏بطريقة تضمن لنا الحصول على أفضل صفقة ممكنة للمملكة المتحدة”.‏

وردت ماي على تساؤل بأن وزير الخارجية الفرنسي الأسبق ميشال بارني والذي يدير ‏محادثات الاتحاد الأوروبي سيرغب في التفاوض بلغته الأم في اللقاءات والوثائق، قائلة ‏‏”بارنيي يتحدث الانجليزية بطلاقة وكان لديه العديد من اللقاءات مع البنوك والجهات التنظيمية ‏في مدينة لندن خلال عمله السابق كمفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي.”‏

وأكد بارني أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اللغة الرسمية المستخدمة في التفاوض على ‏خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.‏

وغرد عبر تويتر قائلا “لم أحدد أبدا لغة التفاوض، أتحدث بالفرنسية والانجليزية، اللغة سيتم ‏تحديدها في بداية التفاوض بعد الاتفاق بين المتفاوضين”.‏

ونقلت صحيفة “الجارديان” عن متحدث باسم المفوضية ما قاله الوزير الفرنسي السابق، إلا ‏أنه ترك الباب مفتوحا لإجراء المفاوضات بالفرنسية.‏

وقال “سيتم الاتفاق على لغة التفاوض مع المفاوضين وسيتم الاتفاق عليها في بداية ‏المفاوضات – بعد الحصول على اخطار بتفعيل المادة 50″.

أ ش أ