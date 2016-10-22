بريطانيا تنفي إجراء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي باللغة الفرنسية

نفت الحكومة البريطانية صباح، اليوم السبت، أن المسؤولين البريطانيين قد يجبروا على استخدام اللغة الفرنسية كلغة رسمية للتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأصرت لندن على أنها لن تقبل التفاوض باللغة الفرنسية، وأن اللغة الانجليزية ستكون هي اللغة المستخدمة في التفاوض مع مسؤولي التكتل بشأن شروط الخروج.
وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس الجمعة أثناء تواجدها في بروكسل “سنجري التفاوض بطريقة تضمن لنا الحصول على أفضل صفقة ممكنة للمملكة المتحدة”.
وردت ماي على تساؤل بأن وزير الخارجية الفرنسي الأسبق ميشال بارني والذي يدير محادثات الاتحاد الأوروبي سيرغب في التفاوض بلغته الأم في اللقاءات والوثائق، قائلة ”بارنيي يتحدث الانجليزية بطلاقة وكان لديه العديد من اللقاءات مع البنوك والجهات التنظيمية في مدينة لندن خلال عمله السابق كمفوض الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي.”
وأكد بارني أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن اللغة الرسمية المستخدمة في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وغرد عبر تويتر قائلا “لم أحدد أبدا لغة التفاوض، أتحدث بالفرنسية والانجليزية، اللغة سيتم تحديدها في بداية التفاوض بعد الاتفاق بين المتفاوضين”.
ونقلت صحيفة “الجارديان” عن متحدث باسم المفوضية ما قاله الوزير الفرنسي السابق، إلا أنه ترك الباب مفتوحا لإجراء المفاوضات بالفرنسية.
وقال “سيتم الاتفاق على لغة التفاوض مع المفاوضين وسيتم الاتفاق عليها في بداية المفاوضات – بعد الحصول على اخطار بتفعيل المادة 50″.
أ ش أ