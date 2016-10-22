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بالصور ..توزيع 112 طن سكر على المواطنين بـ6.5 جنيه للكيلو فى الشرقية

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بالصور ..توزيع 112 طن سكر على المواطنين بـ6.5 جنيه للكيلو فى الشرقية بالصور ..توزيع 112 طن سكر على المواطنين بـ6.5 جنيه للكيلو فى الشرقية

>الشرقية منال العيسوى

 أكد كمال البلتاجى رئيس مدير عام إدارة تموين العاشر من رمضان أن الإدارة بصدد تجهيز 112 طن سكر تم ضبطها على ذمة قضايا ، آخرها الكمية المضبوطه فى منزل مهجور ويصل وزنها إلى 10 أطنان ونصف ، إضافة إلى 102 طن أخرى. وتم تسليمهم لفرع الشركة العامة لتجارة الجملة بالمجاورة 15 تمهيدا لبيعها للمواطنين بسعر ،  6 جنية ونص للكيلو

وأشار البلتاجى إلى أن  مجلس أمناء المدينة تحمل كافة تكاليف النقل وطباعة شنط للتعبئة وإعادة بيعها فى  المدينه بسعر 6جنيه ونصف للكيلو للتخفيف ومحاربه غلاء الأسعار بإشراف  من وزاره وقرار النيابه بالتسعيره المحددة.

كان رجال مباحث العاشر من رمضان برئاسة العميد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم أسامة السيد ربيع وكيل فرع البحث الجنائى بالعاشر والرائد إسلام محمد عواد رئيس مباحث قسم ثانى العاشر  ، قد تمكنوا من ضبط  10 طن سكر ابيض  210 شيكارة سكر ابيض فاخر عبوة الشيكارة 50 كيلو من إنتاج مصانع الحامول بكفر الشيخ مدون عليها سكر ابيض ناعم مطابق للمواصفات  فى مخزن ببيت أهالى مهجور فى المجاورة  43 قطعة 29 

حملة مباحث العاشر والتموين بعد ضبط 10 ونص طن سكر

 

 

الحملة خلال حصر المضبوطات وتحرير المحضر

بعد هروب العمال بالمخزن ووصل ايجار من المالك للمستاجر

الفواتير التى تم ضبطها فى مخزن السكر 

السكر المضبوط بعد مصادرته وتحميلة

السكر خلال تحميلة على سيارة التموين 

اللواء أحمد زكى والمقدم أسامة ربيع والرائد إسلام عواد وكمال البلتاجى خلال الحملة 

فريق الحملة بعد الانتهاء من إجراءات الضبط

اكياس توزيع السكر بالعاشر


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