غدا.. انطلاق مؤتمر تخطيط إدارة الكوارث بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الاسكندرية مؤتمرا بعنوان "تخطيط إدارة الكوارث في المكتبات والأرشيفات والمتاحف"، غدا الأحد، تحت شعار "تراثنا المعرض للخطر: التحديات وكيفية التعامل معها" بمكتبة الإسكندرية، بحضور حلمى النمنم وزير الثقافة ، والدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور خالد الحلبي؛ رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات.

و يركز المؤتمر بشكل خاص على إدارة الكوارث والتراث الثقافي في الوطن العربي، وكيفية التخطيط المسبق لحفظ التراث في المكتبات والمتاحف والأرشيفات.

وستتطرق جلسات المؤتمر للقضايا الرئيسية المتعلقة بطرق وتقنيات حماية التراث الثقافي وكيفية وضع خطة لإدارة الكوارث، والتي من شأنها الحدّ من وقوع الخسائر وحفظ التراث، وتعد هذه الخطة بمثابة إجراء وقائي في حال تعرض المكتبات أو المتاحف لمخاطر طبيعية أو ناتجة عن حروب، كما يناقش المؤتمر أفضل الممارسات المُتبعة في التصدي لمثل هذه الكوارث