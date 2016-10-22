وفد من مجلس النواب يتوجه إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي وفد من أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب أحمد حسن حلمى، متوجها إلى جنيف فى زيارة لسويسرا تستغرق عدة أيام ، يشارك خلالها فى اجتماعات الدورة الـ 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى التى تبدأ بعد غد الاثنين.

ومن المقرر أن ينضم الوفد للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب الذى غادر قبل يومين إلى إيطاليا فى طريقه إلى سويسرا.

ويشارك فى الاجتماعات أكثر من 700 نائب من 138 دولة بينهم 67 من رؤساء البرلمانات و41 نائبا للرئيس لمناقشة كيفية تصدى البرلمانات بشكل فعال لانتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها خاصة حالات حقوق الإنسان التى قد تؤدى إلى صراعات.

كما يناقش الاجتماع الآليات التى يمكن للاتحاد البرلمانى الدولى من خلالها مساعدة الحالات التى تعرضت لانتهاكات حقوق الإنسان، وكيفية قيام البرلمانات بدور أفضل لمشاركة المرأة فى الحياة النيابية.

ويتناول الاجتماع العديد من القضايا الهامة الأخرى ومنها حرية المرأة فى المشاركة فى العملية السياسية بشكل كامل وبأمان ودون أى تدخل والحاجة إلى بناء شراكات بين الرجال والنساء لتحقيق هذا الهدف.