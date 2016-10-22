قبول طعن بديع و٧ آخرين ووعدم جواز نظر الطعن للعريان في أحداث مسجد الاستقامة

قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسينى عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

عقدت الجلسة برئاسة للمستشار السيد فرحان بطران وعضوية المستشارين سمير سامى وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وخالد صالح ونواب وسكرتارية محمود حماد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية.

كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة المجني عليهما اللذين قتلا في الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام.