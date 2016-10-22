وزير الاسكان يزور العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة المشروعات

زار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم السبت ، العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بها.

من جانب آخر أعلنت وزارة الاسكان فى بيان لها اليوم أنه في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بمدينة كيتو فى الإكوادور، قامت مصر بتنظيم إحدى جلسات شبكات التواصل بعنوان: "المشروعات التنموية القومية لدعم التنمية العمرانية المستدامة"، وضمت الجلسة ممثلين من دول مصر والمكسيك وماليزيا والسودان .

واستعرض الدكتور باهر الشعراوى، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، الخطة الإستراتيجية للتنمية الشاملة ومخرجاتها التي اشتملت على المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وكل من مدينتي العلمين الجديدة وشرق بورسعيد، وانعكاسها على التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.