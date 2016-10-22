وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ طريق شبرا/ بنها الحر

تفقد، اليوم السبت، الدكتور جلال سعيد يرافقه اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أعمال تنفيذ طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه، والذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة و الدورية لمشروعات الطرق التى تقوم الوزارة بتنفيذها ورفع كفاءتها و صيانتها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ أعمال انشاء الكوبري الضخم الذي يربط طريق القاهرة الدائري مع شبرا بنها، ويبلغ التكلفة الإجمالية للكوبري 180 مليون جنيه، و بلغت معدلات النتفيذ الكوبري 82 % ،ثم تفقد الوزير القطاعات المختلفة للمشروع والتقى الشركات المنفذة والمهندسين والعاملين بالمشروع، واطمئن الوزير على ارتفاع معدلات التنفيذ، و وجه وزير النقل بأن تتم الأعمال وفق قياسات الجودة العالية.

يذكر أن المشروع يشمل عملية إنشاء طريق حر جديد مزدوج بطول 40 كم بعدد 4 حارات لكل اتجاه بعرض 3.75 متر للحارة الواحدة، كما يتضمن المشروع إنشاء اعمال صناعية متعددة على امتداد المسار و عددها 41 كوبري و30 نفقا بتكلفة اجمالية 2.5 مليار جنيه ، كما ان طريق شبرا بنها الحر وبعد التقاؤه مع الطريق الدائري الاقليمي يصب في طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي بكوبري اعلى الطريق (تقاطع حر ) وذلك شمال مدينة بنها.