وصول 8500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانيء السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة.

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 420 راكب و 20 شاحنة و 128 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 67 راكب و 67 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 43 شاحنة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة امانة و على متنها 177 راكب و 18 شاحنة و 32 سيارة فيما غادرت العبارة امانة و على متنها 597 راكب و 44 سيارة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 39 راكب و 38 شاحنة و السفينة النوى اكسبريس و على متنها 46 شاحنة.

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة سينا و على متنها 392 راكب و 56 سيارة تصدير و 16 تريلا و 8 براد كما تغادر العبارة ايلة و على متنها 39 راكب و 7 تريلا و السفينة بريدج و على متنها 12 تريلا و 18 براد.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 258 راكب و العبارة سينا و على متنها 5 براد و 12 تريلا فيما غادرت العبارة سينا و على متنها 369 راكب و 12 تريلا و 13 براد و 8 سيارة.