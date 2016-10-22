الكرملين: مهمة روسيا في سوريا هي تحريرها من “الإرهابيين”

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم السبت إن مهمة روسيا في سوريا هي تحريرها من التنظيمات الإرهابية والحيلولة دون تقسيم البلاد.

وبحسب رويترز أضاف في مقابلة مع برنامج تلفزيوني إخباري “ليس الهدف هو إقامة قاعدة مؤقتة. إنها وسيلة لتحقيق الهدف الذي أعلنه الرئيس وهو مساعدة السلطات السورية المشروعة في قتالها لداعش وغيره من التنظيمات الإرهابية. يجب تحرير الأرض السورية.”

وقال “نحتاج إلى التحرير وفعل كل ما هو ممكن للحيلولة دون تقسيم البلاد” مضيفا أنه لا يتوقع نهاية الصراع السوري في المستقبل المنظور.

وتابع “وللأسف فإن المعلومات التي نتلقاها لا تعطينا فرصة أن نكون متفائلين. من الواضح أن المجتمع الدولي ما زال أمامه عمل شاق وطويل للغاية.”