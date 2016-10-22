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النيابة تطلب تحريات الأمن عن واقعة انقلاب سيارة شرطة بأكتوبر

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النيابة تطلب تحريات الأمن عن واقعة انقلاب سيارة شرطة بأكتوبر النيابة تطلب تحريات الأمن عن واقعة انقلاب سيارة شرطة بأكتوبر

>كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد البراوى، تحريات الأجهزة الأمنية حول انقلاب سيارة شرطة بطريق إسكندرية الصحراوى، ما تسبب فى إصابة 3 مجندين، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بعرض السيارة على مهندس فنى لفحصها وبيان أسباب الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء توجه إحدى سيارات الشرطة التابعة لقطاع الأمن المركزى بالجيزة، اختلت عجلة القيادة فى يد السائق ما تسبب فى انحرافها  ومن ثم أنقلابها، وتسبب الحادث فى إصابة  3 مجندين بإصابات طفيفة تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات وتم نقلهم للمستشفيات القريبة لتلقى العلاج.

 


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