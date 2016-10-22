تجديد حبس ثلاثة طلاب بالسويس 15 يوما لاتهامهم بسرقة سيارة بالإكراه

قررت النيابة العامة بالسويس حبس 3 طلاب بالفرقة الثانية بكلية التجارة بالسويس من بينهم نجل دكتور بجامعة قناة السويس، 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة سيارة تاكسى بالإكراه باستخدام سلاح نارى وسلاح أبيض.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية لقسم شرطة فيصل بالسويس المقدمة للنيابة، أن الطلاب الثلاثة عقب مشاهدتهم فيلم أجنبى "التسكع فى الشوارع"، قرروا خوض تجربة الفيلم، فنزلوا للشارع وارتدوا أقنعة وسرقوا سيارة "تاكسى" عن طريق السطو المسلح باستخدام سلاح نارى وسلاح أبيض، وألقى ضباط مباحث مديرية أمن السويس القبض عليهم.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية، بأنه تم القبض على ثلاثة طلاب بكلية التجارة بالسويس خلال محاولتهم سرقة سيارة تاكسى بالإكراه.

وأكدت التحقيقات، أن الطلاب عقب مشاهدة الفيلم قرروا القيام بتجربة السرقة ونزلوا إلى الشارع بمدينة الصباح وقاموا بتوقيف سيارة تاكسى وارتدوا الأقنعة، ثم هددوا السائق باستخدام السلاح النارى محلى الصنع وسلاح أبيض، مؤكدين أنهم كانوا سيعيدون السيارة إلى صاحبها مرة أخرى ولم يكونوا يريدون السرقة على الإطلاق.