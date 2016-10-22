ضبط ٤١ صقراً «شاهين» قبل تهريبها من مطار القاهرة إلى البحرين لصالح أمراء عرب

تمكنت سلطات الامن بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 41 صقرا لدي سفره الي البحرين لصالح عدد من الأمراء العرب.

صرحت مصادر امنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات الطائرة المصرية المتجهة الي المنامة ، إشتبه رجال إدارة تأمين الركاب ، في أحد الركاب حيث ظهرت أجسام معتمة داخل حقائبه علي جهاز كشف الأشعة الأكس رأي.

وأضافت المصادر انه بفتح حقائب الراكب عثر علي 41 صقرا مخدرا، وتم إخطار الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر البيطري بمطار القاهرة، والذي أمر بتشكيل لجنة لفحص الصقور وتبين أنها من فصيلة صقر شاهين الشهير ، وأن قيمة الصقر الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه، ومحظور حيازتها طبقا لقوانين البيئة والحياة البرية .

وأشارت المصادر الي ان الراكب قام بتخديرها كليا ، وقام بخياطة عيونها ، وإتخاذ كل الإجراءات لحمايتها خلال محاولة التهريب ، حيث أقر الراكب بأن الصقور لصالح عدد من الأمراء العرب لتدريبها على الصيد، وأن سعرها يصل الي 12 مليون جنيه.

وأكدت المصادر انه جاري إصدار قرار من النيابة العامة بإطلاق سراح الصقور فى البيئة الخاصة بها بعد الإنتهاء من التحقيقات مع الراكب.