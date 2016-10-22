أمريكا تهدد بملاحقة دبلوماسيين روس حال تفقد مراكز اقتراع انتخابات الرئاسة

رفضت السلطات الأمريكية طلبًا من دبلوماسيين فى السفارة الروسية فى واشنطن لزيارة مراكز الاقتراع بغية التعرف على الخبرة فى تنظيم الانتخابات الرئاسية التى ستجرى الشهر المقبل.

وذكر بيان صادر عن السفارة الروسية فى واشنطن نقلته قناة “روسيا اليوم” اليوم أن البعثة الدبلوماسية الروسية أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية عن خططها فقط ولم تتقدم إليها بطلب مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن السفارة الروسية تقدمت فى الوقت ذاته إلى بعض اللجان الانتخابية المحلية بغية “التعرف على الخبرة الأمريكية فى تنظيم عملية التصويت”.

وأشار البيان إلى أن السفارة الروسية تلقت من السلطات الأمريكية رفضا على طلبها، وتلقت حتى تهديدات بملاحقة جنائية فى حال حضور دبلوماسيين روس فى مراكز الاقتراع فى أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف أنه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 “تتلخص واجبات البعثة الدبلوماسية بالتحديد فى الكشف بجميع الطرق الشرعية عن الظروف والأحداث الجارية فى دولة الإقامة”، وأن الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين فى الدول الأجنبية ينفذون مثل هذه الواجبات بشكل نشط.

وأعربت السفارة الروسية فى البيان عن خيبة أملها من رد فعل السلطات الأمريكية على رغبة البعثة الدبلوماسية الروسية فى تنفيذ واجباتها الاعتيادية عن طريق الاتصال بشكل محترم مع سلطات دولة الإقامة.

من جهتها، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية فى وقت سابق أنها لن تشارك فى مراقبة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأى شكل ما، بل ستركز على سير التصويت عن بعد.

أ ش أ