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حارسا مرمى الأهلي ينتظمان في تدريبات الفريق استعدادًا لبتروجيت

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حارسا مرمى الأهلي ينتظمان في تدريبات الفريق استعدادًا لبتروجيت حارسا مرمى الأهلي ينتظمان في تدريبات الفريق استعدادًا لبتروجيت

شريف إكرامي _ أرشيفية

انتظم شريف إكرامي، وأحمد عادل عبدالمنعم، حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم، السبت، في مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان إكرامي قد تعرض للإصابة أسفل كعب القدم في نهاية مباراة أسوان أمس الأول قبل انتظامه في التدريبات الجماعية اليوم ومشاركته بشكل طبيعي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أحمد عادل جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة في ركبته والتي حرمته من إستكمال مران الفريق، أمس الجمعة.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بتروجيت، الثلاثاء القادم، في الجولة السادسة من منافسات الدوري العام.

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