القوات العراقية تقتحم مركز قضاء الحمدانية وتحرر قريتين جنوب الموصل

اقتحمت القوات العراقية اليوم السبت، مركز قضاء الحمدانية جنوب شرقى الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، وتمكنت من السيطرة على مستشفى الحمدانية العام.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن الفرقة الآلية المدرعة التاسعة والقوات الداعمة لها تقدمت بقضاء الحمدانية وسيطرت على المستشفى العام وعلى مبنى القائممقامية ورفعت العلم العراقى فوقهما، بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابى خسائر بشرية وتدمير عدد من السيارات المفخخة للتنظيم.

وتمكنت القوات العراقية المشتركة من الفرقة 15 بالجيش واللواء 18 بالشرطة الاتحادية من تحرير قريتى "هرارة" و"الرصيف" شمال ناحية الشورة بمحور القيارة جنوب الموصل.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أعلن فجر يوم الاثنين 17 أكتوبر انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى شمالى العراق ومركزها مدينة الموصل ثانى أكبر المدن العراقية من سيطرة داعش، بمشاركة قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى ومقاتلى العشائر و"البيشمركة" الكردية التى تشارك بأربعة آلاف جندى، بمساندة طيران العراق والتحالف الدولى. . ولم تعلن قيادة العمليات المشتركة العراقية تعداد القوات المشاركة فى عمليات "قادمون يانينوي" والتى قدرتها مصادر غربية بحوالى 60 ألف جندى، وأشارت إلى أن داعش يمتلك 6 آلاف مسلح داخل مدينة الموصل.