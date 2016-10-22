أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

Google+ Print
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة خلال فترة الذروة الأولى للزحامات المرورية اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية وانتظام حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية.

 

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدء من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، فيما ظهر تباطؤ محدود فى حركة السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه من مناطق الأقاليم وصولا إلى القاهرة.

 

شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

 

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة وطريق الأوتوستراد ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، كما انتظمت حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365