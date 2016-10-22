بالصور.. "أبو هشيمة" يشهد توقيع عقد بث قناة نادى تشيلسي على ON Sport

وقعت مجموعة إعلام المصريين وشركة بى فور كابيتال "المالكة لحقوق بث قناة نادى تشيلسى الإنجليزى بالشرق الأوسط" عقدًا يتم بموجبه حصول قناة ON Sport على حقوق بث برامج ومباريات نادى تشيلسى الإنجليزى المذاعة على قناة النادى، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

جرى توقيع العقد بأحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وحسام صالح المدير التنفيذى للمجموعة، وأسامة الشيخ رئيس قناة ON Sport، وفادى زوين الرئيس التنفيذى لشركة بى فور كابيتال بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أسامة الشيخ، رئيس "ON Sport"، إن العقد يمنح قناة "ON Sport" حق بث جميع مباريات نادى تشيلسى الإنجليزى بالمسابقات التى يشارك فيها سواء بالدورى الإنجليزى "البريميرليج" ككأس الدورى أو المسابقات الدولية مثل دورى أبطال أوروبا بعد عرضها.

وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضاً حقوق الديجيتال "الانترنت – الموبايل" حصريًا فى مصر والشرق الأوسط، موضحًا أن التعاقد مع شركة "بى فور كابيتال" يتضمن حق بث مباريات المنتخبات العالمية، وأيضا أندية من الفئة الأولى لدوريات أوروبا.

كما شمل التعاقد حصول القناة على مكتبة تضم مئات الساعات لأهم المباريات الكلاسيكية والأفلام الوثائقية عن قدامى اللاعبين بالمستطيل الأخضر بالعالم، وأهم الأهداف وأبرز المحطات فى مشوارهم الرياضى.

وأشار رئيس قناة "ON Sport" إلى أن هذا التعاقد يعد نقلة مهمة فى تاريخ القنوات الرياضية المصرية، بما يحمله من خدمة مختلفة وجديدة على الساحة الرياضية بمصر.

وقد تعهدت مجموعة إعلام المصريين منذ دخولها مجال الرياضة بسعيها لتحقيق طفرة على المستوى الأقليمى والدولى يستمتع بها المشاهد العربى.

ومن جانبه، قال فادى زوين، الرئيس التنفيذى لشركة "بى فور كابيتال" بالشرق الأوسط وأفريقيا أنه يسعدنا ويشرفنا أن نتعاقد مع قناة ON Sport وذلك لتعزيز وتوطيد علاقتنا فى المنطقة ونتطلع إلى تطوير شراكتنا فى المستقبل.

وتابع: "هذا الاتفاق هو أول عقد نبرمه مع قناة ON Sport، ويسرنا انضمام محتويات مهمة بالقناة كتلفزيون Chelsea، كما سيكون هناك محتوى رياضى كبير ومختلف ومتنوع في هذه الصفقة التى ستغطى المباريات الأوروبية الأكثر مشاهدة ومتابعة، كما سيكون هناك لقطات ولقاءات مع اللاعبين سواء حديثة أو قديمة".

واستطرد "زوين" قائلاً: "إن هذا التعاقد سيكون نقطة انطلاق لكثير من التعاقدات والتعاون بيننا وبين مجموعة إعلام المصريين فى المستقبل القريب، بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبار هذه المنطقة من أهم الاسواق التي تستهدفها شركة B4 Capital وهذا التعاقد سيسهل كثيراً لتحقيق أهدافنا المرجوة".