ضبط صاحب مصنع بحوزته 720 كيلو ألبان غير صالحة للاستهلاك فى أكتوبر

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع ألبان بأكتوبر بحوزته 720 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد حيازة "و. ر " صاحب مصنع ألبان بأكتوبر لكميات من المواد المستخدمة في الإنتاج والمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وبالحصول علي إذن من النيابة تم ضبط المتهم وعثر على الكميات المذكورة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.