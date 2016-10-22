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المرصد السوري: الهدوء يسود حلب في ثالث أيام وقف إطلاق النار

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المرصد السوري: الهدوء يسود حلب في ثالث أيام وقف إطلاق النار المرصد السوري: الهدوء يسود حلب في ثالث أيام وقف إطلاق النار

سوريا_أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهدوء ساد مدينة حلب بشمال سوريا يوم السبت في ثالث أيام وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا من جانب واحد ويقضي بوقف القتال أثناء النهار لأربعة أيام متتالية.

وبحسب رويترز أضاف المرصد أن عمليات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفذ بعد.

وذكر أنه لا توجد تقارير عن ضربات جوية سورية أو روسية على الجزء الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة مقاتلي المعارضة منذ أن بدأت روسيا وقف إطلاق النار يوم الخميس.

لكن مقاتلي المعارضة قالوا إنه لا يمكنهم قبول وقف إطلاق النار لأنهم يرون أنه لا يفعل شيئا لتخفيف معاناة من اختاروا البقاء في الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة في حلب. ويعتبر المقاتلون وقف إطلاق النار جزءا من سياسة حكومية لتطهير المدن من المعارضين السياسيين.

ودعا الجيش السوري وروسيا السكان ومقاتلي المعارضة في شرق حلب المحاصر إلى مغادرة المدينة عبر ممرات معينة والذهاب إلى مناطق أخرى تحت سيطرة مقاتلي المعارضة مع ضمان سلامتهم لكن عددا قليلا من مقاتلي المعارضة أو المدنيين استجاب فيما يبدو.

وذكر المرصد أن تقارير أفادت بأن اشتباكات متفرقة اندلعت بين مقاتلين من المعارضة والحكومة السورية والقوى الحليفة لها أثناء فترة الهدوء على الجبهات كما سقطت بعض القذائف على الجزء الغربي الخاضع لسيطرة وشرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة المسلحة.

 

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