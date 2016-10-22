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بعد تسلمه لجثة تشبه شقيقه بالخطأ: أخى حى وكان بيعمل بالبلينا سوهاج

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بعد تسلمه لجثة تشبه شقيقه بالخطأ: أخى حى وكان بيعمل بالبلينا سوهاج بعد تسلمه لجثة تشبه شقيقه بالخطأ: أخى حى وكان بيعمل بالبلينا سوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج واقعة غريبة، حيث عاد عامل لمنزله بعد الاعتقاد أنه ميت عقب العثور على جثته طافية فى إحدى الترع بناحية نجع مقلد ودفنها، حيث تبين أن الجثة لا تخصه وأنه كان يعمل بمدينة البلينا خلال تلك الفترة.

 

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا بتاريخ 14 الجارى فى واقعة المحضر رقم 3494 إدارى مركز جرجا بالعثور على جثة طافية بترعة نجع مقلد بناحية الخلافية بمركز جرجا، وبمناظرة الجثة بمعرفة المدعو حمدان رفعت على إسماعيل "38 سنة"، قرر بأنها خاصة بشقيقه البدرى، 23 سنة والمتغيب عن المنزل ولم يحرر محضرا بغيابه.

 

عقب ذلك حضر المذكور لديوان مركز شرطة جرجا وبرفقته شقيقه السابق الإفادة بأن الجثة المعثور عليها تخصه، وقرر عودة شقيقه من الغياب حيث كان يعمل بناحية مركز البلينا، وعلل تعرفه على الجثة بارتدائها ملابس مشابهة لملابس شقيقه وأن انتفاخ الجثة وتعفنها أدى إلى خطئه فى التأكد منها. وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المذكورين الحاضرين من سراى النيابة.


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