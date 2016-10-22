«الزراعة» تصدر 5 آلاف ترخيص لمصانع الأعلاف ومزارع الدواجن والماشية في عام واحد

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها التيسير على مربي الماشية ، والعاملين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، مما يساهم بشكل كبير في النهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في مصر أمر من شأنه المساهمة في تقليص الفجوة الغذائية، وتعويض النقص من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، حسب بيان صادر، السبت.

وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد التراخيص التي تم إصدارها لإنشاء مصانع الأعلاف ومزارع الدواجن وتربية الماشية، والتي بلغت حوالي 4 آلاف و932 ترخيصا، حيث شملت التراخيص 2793 رخصة لإنشاء مصانع أعلاف، و1980 رخصة لتشغيل مزارع الدواجن، و159 رخصة لمزارع تربية الماشية، وذلك خلال الفترة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016.

وأوضح التقرير انه تم أيضا خلال نفس الفترة منح 5411 موافقة لتسجيلات الأعلاف، و8750 موافقة تصديرية واستيرادية لخامات الأعلاف، فضلاً عن 16 موافقة تصديرية لمجزئات الدواجن.

وأشار التقرير إلى أنه تمت الموافقة على استيراد 12809 عجول من سلالات الهولشتين، السيمنتال، البراون سويس، والفريزيان، خلال نفس الفترة، فضلاً عن الموافقة على استيراد 297 ألفا و809 جرعات من السائل المنوي المجمد لسلالات الهولشتين، الفريزيان، المونبيليارد، السيمنتال، البراون سويس، والجاموس.

أ ش أ