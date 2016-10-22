مصرع وإصابة 3 إثر سقوط قذيفة صاروخية على مدينة محردة بريف حماة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيبت امرأة بجروح، اليوم السبت جراء استهداف مسلحين، بقذيفة صاروخية مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله “إن مسلحين ينتشرون في بلدة اللطامنة أطلقوا قذيفة صاروخية، سقطت على الطريق العام قرب الدوار الغربي في مدينة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم”، مشيرًا إلى أن الاعتداء المسلح تسبب في مصرع شخصين، وإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات”.

وبحسب (سانا) تنتشر في اللطامنة وقرى الريف الشمالي من محافظة حماة تنظيمات مسلحة ترتكب جرائم بحق القرى الآمنة في المنطقة.

أ ش أ