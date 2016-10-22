أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصرع وإصابة 3 جراء سقوط قذيفة صاروخية على مدينة محردة بريف حماة

Google+ Print
مصرع وإصابة 3 جراء سقوط قذيفة صاروخية على مدينة محردة بريف حماة مصرع وإصابة 3 جراء سقوط قذيفة صاروخية على مدينة محردة بريف حماة

سوريا

لقى شخصان مصرعهما، وأصيبت امرأة بجروح، اليوم السبت جراء استهداف مسلحين، بقذيفة صاروخية مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله “إن مسلحين ينتشرون في بلدة اللطامنة أطلقوا قذيفة صاروخية، سقطت على الطريق العام قرب الدوار الغربي في مدينة محردة الواقعة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم”، مشيرا إلى أن الاعتداء المسلح تسبب في مصرع شخصين، وإصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات”.

وبحسب (سانا) تنتشر في اللطامنة وقرى الريف الشمالي من محافظة حماة تنظيمات مسلحة ترتكب جرائم بحق القرى الآمنة في المنطقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا