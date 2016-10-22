إحالة حارس مدرسة مجاورة لمحطة المطار المحترقة بدمياط للتحقيق

أحال محمود سمير مسئول أمن مديرية التربية والتعليم بدمياط، حارس مدرسة أحمد عوضين الكائنة بطريق دمياط الجديدة، والمجاورة لمحطة الوقود المحترقة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للتحقيق لتغيبه عن عمله فى الوردية المسائية.

وقال محمود سمير لـ"اليوم السابع" إنه قام بزيارة تفقدية إلى مدرسة أحمد عوضين فى الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء محاولة إطفاء الحريق الذى نشب فى محطة وقود المطار على طريق دمياط الجديدة والتى تقع بالقرب من مدرسة أحمد عوضين، للاطمئنان على المدرسة وفوجئ بإغلاق أبواب المدرسة وتغيب الحارس الليلى، وتم إخطار مدير المدرسة الذى حضر على الفور وتم فتح أبوابها والاطمئنان عليها والتأكد من سلامتها وتقرر إحالة الحارس الليلى للتحقيق لتغيبه عن عمله.