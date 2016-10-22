أهالى يقطعون طريق بلبيس- القاهرة للمطالبة بعمل مطب حرصا على حياة الأطفال

قطع العشرات من الأهالي بمدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، الطريق العام " بلبيس- القاهرة" من أمام منطقة عبد المنعم رياض، وقام عدد منهم بتعطيل حركة السيارات وإشعال النيران فى إطارات السيارات، للضغط علي المسئولين بالدولة، من أجل إقامة مطب صناعي أو عمل كوبري مشاة بعد تكرار الحوادث بالطريق.

ويقول"أحمد عبد الله " من الأهالي في الفترة الماضية شهد الطريق العديد من الحوادث، وأخرها مصرع سيدة وإصابة طفلها، وأن الطريق سريع للغاية وأطفالنا يذهبون للمدارس يوميا، وحياتهم تتعرض للخطر أثناء مرورهم بالطريق.

ويضيف" محمود خليل" من أهالي بلبيس، أن الأهالي لم يجدوا حل سوء الضغط علي المسئولين بقطع الطريق لكي يتحركوا، لأن أبنائنا في خطر يوميا أثناء عبورهم الطريق السريع للنزول إلي مدينة بلبيس.