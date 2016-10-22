«النقض» تستمع للمرافعة في طعن حبارة وآخرين على حكم إعدامهم بـ«مذبحة رفح الثانية»

بدأت محكمة النقض نظر أولى جلسات طعن الإرهابي عادل حبارة المتهم الرئيسي بذبح الجنود المصريين في سيناء، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا لحبارة و6 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة رفح الثانية»، والمتهمين فيها بالشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق .

واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة.

ودفع محامي حبارة ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والأغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.

كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، كما أكد بطلان اختيار الدائرة التي أصدرت الحكم، موضحًا أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم في شمال سيناء والشرقية، في حين قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.

ولفت الدفاع إلى فساد الاستدلال في القضية، موضحًا أن النيابة العامة قامت بإحالة المتهمين بدون توضيح وتفسير الاتهامات وأستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.

وتعتبر المحاكمة آخر مراحل التقاضي في القضية التى سبق وقضت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد ضد المتهمين وإعادة نظرها أمام دائرة جنائية جديدة، وعقب تداولها أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي حكمًا بالإعدام والمؤبد في 14 نوفمبر الماضي، والذي قامت النيابة بالطعن عليه.

وصدر ضد الإرهابي عادل حبارة حكمين آخرين بالإعدام شنقا منهما الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قتل مخبر أبو كبير»، كما أصدرت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكما ثالثا بالإعدام شنقًا لعادل حبارة لتواصله مع تنظيم داعش الإرهابي، والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة في العراق.