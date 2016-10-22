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الدولار يسجل 8,8 جنيه في السوق الرسمي

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الدولار يسجل 8,8 جنيه في السوق الرسمي الدولار يسجل 8,8 جنيه في السوق الرسمي

أرشيفية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8583 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.7282 جنيه للشراء و9.7547 للبيع.

وبحسب موقع أخبار سجل الجنيه الإسترلينى 10.8603 جنيه للشراء و10.8878 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.9677 جنيه للشراء و8.9924 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.5497 جنيه للشراء و8.5747 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3145 جنيه للشراء و1.3183 جنيه للبيع.

وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3608 جنيه للشراء و2.3676 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.2451 جنيه للشراء و29.3360 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4116 جنيه للشراء و2.4182 جنيه للبيع.

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