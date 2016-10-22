المعارضة فى فنزويلا تتهم الحكومة بتدبير «انقلاب» ضد الشعب

اتهم زعماء المعارضة فى فنزويلا الحكومة بتدبير “انقلاب” عن طريق عرقلة سعيها لإجراء استفتاء على بقاء الرئيس نيكولاس مادورو فى منصبه.

وقال زعيم المعارضة هنريك كابريليس – حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم، السبت – إن “هذا الانقلاب نفذ ضد الشعب الفنزويلى”.

ودعا كابريليس المواطنين إلى النزول للشوارع والتظاهر فى جميع أرجاء البلاد يوم الأربعاء المقبل من أجل استعادة النظام الدستورى.

وكان المجلس الانتخابى الوطنى فى فنزويلا قد قرر تعليق جمع المعارضة للتواقيع الذي يعد خطوة تسبق تنظيم الاستفتاء بشأن استمرار حكم مادورو للبلاد.

وقال المجلس إنه اتخذ قراره بعدما أبطلت محاكم بعدة ولايات العرائض المبدئية التى حوت توقيعات مواطنين بعد اكتشاف حالات تزوير بها، ما حدا به إلى إصدار إرشادات تفيد بتأجيل عملية جمع التوقيعات التى تقوم بها المعارضة، وذلك حتى صدور إرشادات قضائية جديدة.

يذكر أن الوقت الذى أصدر فيه المجلس الانتخابى قراره يعد مفصليا، إذ سيسمح إجراء الاستفتاء هذا العام بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بينما إذا تم تأجيله للعام المقبل فسيحل نائب الرئيس محل مادورو فى حال عزله، وذلك حتى عقد انتخابات رئاسية جديدة عام 2019، ما يسمح لحزب مادورو بالبقاء فى السلطة.

أ ش أ