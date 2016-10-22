أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

المعارضة فى فنزويلا تتهم الحكومة بتدبير «انقلاب» ضد الشعب

Google+ Print
المعارضة فى فنزويلا تتهم الحكومة بتدبير «انقلاب» ضد الشعب المعارضة فى فنزويلا تتهم الحكومة بتدبير «انقلاب» ضد الشعب

علم فنزويلا _ أرشيفية

اتهم زعماء المعارضة فى فنزويلا بتدبير “انقلاب” عن طريق عرقلة سعيها لإجراء استفتاء على بقاء الرئيس نيكولاس مادورو فى منصبه.

وقال زعيم المعارضة هنريك كابريليس – حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم، السبت – إن “هذا الانقلاب نفذ ضد الشعب الفنزويلى”.

ودعا كابريليس المواطنين إلى النزول للشوارع والتظاهر فى جميع أرجاء البلاد يوم الأربعاء المقبل من أجل استعادة النظام الدستورى.

وكان المجلس الانتخابى الوطنى فى فنزويلا قد قرر تعليق جمع المعارضة للتواقيع الذي يعد خطوة تسبق تنظيم الاستفتاء بشأن استمرار حكم مادورو للبلاد.

وقال المجلس إنه اتخذ قراره بعدما أبطلت محاكم بعدة ولايات العرائض المبدئية التى حوت توقيعات مواطنين بعد اكتشاف حالات تزوير بها، ما حدا به إلى إصدار إرشادات تفيد بتأجيل عملية جمع التوقيعات التى تقوم بها المعارضة، وذلك حتى صدور إرشادات قضائية جديدة.

يذكر أن الوقت الذى أصدر فيه المجلس الانتخابى قراره يعد مفصليا، إذ سيسمح إجراء الاستفتاء هذا العام بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، بينما إذا تم تأجيله للعام المقبل فسيحل نائب الرئيس محل مادورو فى حال عزله، وذلك حتى عقد انتخابات رئاسية جديدة عام 2019، ما يسمح لحزب مادورو بالبقاء فى السلطة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة