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استطلاع: الإرهاب يدفع أغلبية الألمان للخوف من الأماكن العامة

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استطلاع: الإرهاب يدفع أغلبية الألمان للخوف من الأماكن العامة استطلاع: الإرهاب يدفع أغلبية الألمان للخوف من الأماكن العامة

الأمن الألماني (أرشيفية)

كشفت نتائج استطلاع للرأي عن تزايد شعور المواطنين في ألمانيا بعدم الأمان داخل الأماكن العامة في بلادهم.

وحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت استناداً إلى بيانات معهد (يوجوف) لقياس الرأي، فإن 68% من المشاركين في الاستطلاع يشعرون أن الوضع الأمني في بلادهم ساء بدرجة تفاوتت من “إلى حد ما” إلى “بقوة” خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الاستطلاع أن 68% يشعرون بالخوف على أرواحهم وممتلكاتهم داخل محطات المترو والقطار، وفي ذات السياق، قال 63% إنهم يشعرون بالقلق أثناء المناسبات الكبيرة.

وأعرب نحو نصف المشاركين في الاستطلاع عن شعورهم بعدم الأمان داخل المطارات التي تعتبر في مقدمة الأماكن التي يستهدفها الإرهابيون، فيما اعتبر نحو ثلثهم أماكن انتظار السيارات غير آمنة.

وذكرت “دي فيلت” أن نسبة النساء اللاتي يشعرن بعدم الارتياح في مثل هذه الأماكن أعلى بكثير من نسبة الرجال.

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