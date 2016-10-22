وفاة مصمم الأزياء الشهير ريتشارد نيكول

توفي مصمم الأزياء البريطاني الشهير، ريتشارد نيكول Richard Nicoll ، عن عمر ناهز الـ 39 عاماً يوم أمس الجمعة إثر نوبة قلبية.

وكان ريتشارد قد نقل على الفور إلى مستشفى St. Vincent من منزله في سيدني ليفارق الحياة هناك.

وقد تعامل الراحل مع العديد من نجمات هوليوود أمثال جوليان مور Julianne Moore وكايلي ميونغ Kylie Minogue وكيرا نياتلي Keira Knightle إضافة إلى سينا ميلير Sienna Miller وأخريات.

يشار إلى أن ريتشارد قدم أزيائه المميزة إلى العديد من الدور الشهيرة مثل Topshop وFred Perry وMarc Jacobs إضافة Louis Vuitton ، كما كان من المتوقع أن يبدأ العمل مع Adidas بداية عام 2017.

يذكر أن ريتشارد كان يعرض في كل فصل من أسبوع الموضة في لندن أزيائه الخاصة العصرية.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن