«نور حياتهم» مبادرة إنسانية لسداد فواتير الكهرباء عن الأسر المتعففة في الشارقة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، مبادرة إنسانية تحت شعار «نور حياتهم» لسداد قيمة فواتير الاستهلاك المستحقة على الأسر المحتاجة والمتعففة والتي تعثرت في سداد المستحقات، حتى لا يتم قطع خدمات الكهرباء والماء والغاز عنهم، وذلك استناداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تيسّر على منتفعي الشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بخصم 25% من قيمة فواتير الاستهلاك المستحقة عليهم.

وفي هذا الإطار تنسق الهيئة مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لدفع فواتير الكهرباء والماء المترتبة على كبار السن. وأكد حامد طاهر الحاج مدير إدارة المتابعة في الهيئة العمل في 6 مكاتب فرعية على تحديث بيانات المستهلكين، حيث تم تحديث بيانات 130 ألف مشترك من مجموع 450 ألفاً حتى نهاية 2015، إذ تتم عملية التحديث بصورة مستمرة،

رضا المشتركين

وقال الحاج إن هيئة كهرباء ومياه الشارقة لا تقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين إلا إذا تجاوز المبلغ الـ 1000 درهم، وذلك بعد إنذار المستهلك وإحاطته علماً بذلك من خلال فاتورة الاستهلاك أو الرسائل النصية، مبيناً أن المستهلكين الذين لم تصلهم فواتير الاستهلاك أو الرسائل النصية يجب عليهم مراجعة المكاتب الفرعية الـ 6 المنتشرة في الإمارة لتحديث بياناتهم حتى لا يتم قطع التيار الكهربائي دون علم مسبق، كما أن الهيئة تحرص على اتخاذ كل الإجراءات التي تحقق رضا المشتركين من خلال التواصل الفعّال واتخاذ الإجراءات اللازمة والحل الفوري لأي مشكلات أو معوقات تواجههم، كما تقدم استشارات مجانية لمن يرغب في ترشيد الاستهلاك من خلال عدد من المبادرات أبرزها (استشرني) قبل أن تبدأ للمقبلين على البناء وغيرها من مبادرات التوعية المبتكرة التي تقدمها إدارة الترشيد وتطمح بها الهيئة إلى التميز وتقديم الخدمات بمستويات عالمية ترضي طموحات المستهلكين.

خدمات حديثة

أوضح حامد طاهر الحاج أن خطة تطوير مراكز خدمة المشتركين التابعة للهيئة تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير الخدمات الحديثة للمشتركين في خدمات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والسعي لتيسير الوقت والجهد عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وإنهاء الإجراءات من خلال موظف، منوهاً إلى أنه يتم حالياً تقديم خدمات جديدة للمشتركين الذين تواصلوا مع الهيئة لتحديث بياناتهم مثل نظام الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة وإرسال فواتير الاستهلاك الشهرية عبر البريد الإلكتروني.