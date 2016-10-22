«طرق دبي» تعلن زيادة عدد الرحلات على خطي المترو الأحمر والأخضر

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بأنها ستزيد عدد رحلات المترو على الخطين الأحمر والأخضر تلبية للطلب المتزايد على خدمة المترو من قبل كافة شرائح المجتمع في دبي، خصوصا خلال الصباح الباكر وساعات الذروة. وبناء عليه تم اضافة ما مجموعه 276 رحلة أسبوعية جديدة، منها 154 رحلة على الخط الأحمر و122 على الخط الأخضر، وسيدخل الجدول الزمني الشتوي حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد (الأحد) 23 أكتوبر 2016.

ومن أجل خدمة رواد المترو في الصباح الباكر، تم إضافة ثلاث رحلات يومية قصيرة من السبت إلى الخميس، وخمس رحلات إضافية أيام الجمعة على الخط الأحمر.

عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، كشف مزيدا من التفاصيل قائلا: "من الأحد إلى الخميس، ستنطلق رحلتان في اتجاه الراشدية، ورحلة واحدة في اتجاه مركز الإمارات للصرافة. تنطلق الرحلة الإضافية الأولى من محطة مدينة دبي للإنترنت عند الساعة 06:07 صباحا وتصل إلى محطة الراشدية عند الساعة 06:55 صباحا، بينما تنطلق الرحلة الإضافية الثانية من محطة الجافلية عند الساعة 6:27 صباحا وتصل إلى محطة الراشدية عند الساعة 06:50 صباحا. أما الرحلة الإضافية الثالثة فسوف تكون على الخط الأحمر وتنطلق من محطة برجمان عند الساعة 06:02 صباحا وتصل إلى محطة مركز الإمارات للصرافة عند الساعة 6:52 صباحا.

وأوضح يونس: "في أيام الجمعة، ستنطلق خمس رحلات إضافية على الخط الأحمر منها ثلاث في اتجاه الراشدية، ورحلتان باتجاه مركز الإمارات للصرافة. ستنطلق الرحلة الأولى من محطة مدينة دبي للإنترنت في تمام الساعة 10:14 صباحا وتصل إلى محطة الراشدية عند الساعة 11:02 صباحا، بينما تنطلق الرحلة الثانية من محطة الخليج التجاري عند الساعة 10:23 صباحا وتصل إلى الراشدية في تمام الساعة 10:56 صباحا. أما الرحلة الثالثة فتنطلق على الخط الأحمر من محطة برجمان عند الساعة 10:31 صباحا لتصل إلى محطة الراشدية عند الساعة 10:51 صباحا، في حين تنطلق الرحلة الرابعة من محطة ديرة سيتي سنتر على الخط الأحمر عند الساعة 10:05 صباحا وتصل إلى محطة مركز الإمارات للصرافة عند الساعة 11:02 صباحا. أما الرحلة الخامسة فتنطلق من محطة الجافلية على الخط الأحمر في تمام الساعة 10:06 صباحا وتصل إلى مركز الإمارات للصرافة عند الساعة 10:56 صباحا. كما تم تنظيم رحلتين قصيرتين سابقا انطلاقا من محطة برجمان عند الساعة 10:19 صباحا و 10:25 صباحا للوصول إلى محطة الراشدية عند الساعة 10:39 صباحا و 10:45 صباحا. وبالتالي، يكون عدد الرحلات الصباحية القصيرة في ايام الجمعة قد ارتفع إلى سبع.

وأضاف: "في أيام السبت، سيتم تسيير ثلاث رحلات إضافية على الخط الأحمر، حيث تنطلق الرحلة الأولى من محطة مدينة دبي للإنترنت عند الساعة 06:03 صباحا لتصل إلى محطة الراشدية عند الساعة 06:51 صباحا، بينما تنطلق الرحلة الثانية من محطة الجافلية في تمام الساعة 06:21 صباحا وتصل إلى محطة الراشدية عند الساعة 06:44 صباحا، في حين تنطلق الرحلة الإضافية الثالثة من محطة برجمان عند الساعة 06:02 صباحا لتصل إلى محطة الإمارات للصرافة عند الساعة 6:52 صباحا."

واختتم المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات تصريحه مؤكدا أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى دائما لتطبيق أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من التقنيات الأكثر تطورا لجعل مستخدمي وسائط المواصلات العامة أكثر سعادة ورضى بفضل الخدمات الممتازة التي توفرها بشكل يومي.

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