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مقتل 19 شخصا جراء تحطم مروحية شمال غرب سيبيريا

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مقتل 19 شخصا جراء تحطم مروحية شمال غرب سيبيريا مقتل 19 شخصا جراء تحطم مروحية شمال غرب سيبيريا

أرشيفية

لقى 19 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 3 أشخاص جراء تحطم مروحية “هليكوبتر” في شمال غرب سيبيريا.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم، السبت، عن لجنة تحقيق مكلفة بالقضية قولها إن طائرة هليكوبتر من طراز “مي 8″ كانت تقل 22 شخصا تحطمت، حيث كانت المروحية تقوم برحلة من منطقة “كراسنويارسك” في سيبيريا إلى مدينة “يورنجوي” في منطقة “يامالو نينيتسكي”، حسبما أوضح المحققون.

وأضاف المحققون أن الحادث قد يكون ناجما عن خرق قوانين سلامة الطيران أو مشكلة ميكانيكية أو ظروف مناخية صعبة، مشيرين إلى أنه تم فتح تحقيق جنائي للبحث عن أي انتهاكات محتملة.

أ ش أ

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