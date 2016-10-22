امرأة تجول بجمجمة على عصا في وضح النهار في كاليفورنيا

عثرت شرطة مدينة ساكرامنتو، مركز ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة 21 أكتوبر، على جثة متحللة، بعد أن أثارت امرأة حملت جمجمة بشرية فوق عصا في الشارع الرعب بين المواطنين.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت الأسبوع الماضي بلاغات تتحدث عن امرأة متشردة حملت في وضح النهار جمجمة بشرية فوق عصا في أحد شوارع المدينة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وفقًا لما اوردته “روسيا اليوم”.

وتمكن رجال الشرطة في نهاية المطاف من توقيف المشتبه بها، لتقودهم إلى مخيم مهجور للمتشردين، حيث عثروا هناك على جثة متحللة.

ونفت الشرطة توجيه أي تهمة إلى المرأة في هذه القضية لحد الآن، دون الكشف عن هويتها.

وأضافت الشرطة أن ملابسات هذا “العمل الشائن” لم تحدد بعد، في انتظام إصدار تقرير الطبيب الشرعي الذي قد يساعد في تحديد هوية المتوفي وسبب وفاته.