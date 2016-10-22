أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

امرأة تجول بجمجمة على عصا في وضح النهار في كاليفورنيا

Google+ Print
تحقيق في حمل امرأة جمجمة في وضع النهار بالشارع في كاليفورنيا

تحقيق في حمل امرأة جمجمة في وضع النهار بالشارع في كاليفورنيا

عثرت شرطة مدينة ساكرامنتو، مركز ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة 21 أكتوبر، على جثة متحللة، بعد أن أثارت امرأة حملت جمجمة بشرية فوق عصا في الشارع الرعب بين المواطنين.

وأفادت الشرطة بأنها تلقت الأسبوع الماضي بلاغات تتحدث عن امرأة متشردة حملت في وضح النهار جمجمة بشرية فوق عصا في أحد شوارع المدينة، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وفقًا لما اوردته “روسيا اليوم”.

وتمكن رجال الشرطة في نهاية المطاف من توقيف المشتبه بها، لتقودهم إلى مخيم مهجور للمتشردين، حيث عثروا هناك على جثة متحللة.

ونفت الشرطة توجيه أي تهمة إلى المرأة في هذه القضية لحد الآن، دون الكشف عن هويتها.

وأضافت الشرطة أن ملابسات هذا “العمل الشائن” لم تحدد بعد، في انتظام إصدار تقرير الطبيب الشرعي الذي قد يساعد في تحديد هوية المتوفي وسبب وفاته.

96

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا