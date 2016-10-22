ولاية أوكلاهوما ترفض طلب روسيا لمراقبة الانتخابات الأمريكية

قال مسؤول انتخابي بولاية أوكلاهوما الأمريكية إن مسؤولي الانتخابات بالولاية رفضوا طلبا من القنصلية الروسية في هيوستون لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تجري في 8 نوفمبر القادم، قائلين إنه لا يسمح لمندوبين أجانب بالتواجد في لجان الاقتراع.

وقال بريان دين المتحدث باسم هيئة الانتخابات بولاية أوكلاهوما، حسبما أفاد راديو سوا الأمريكي، اليوم السبت، إن القنصلية طلبت أن يكون لها أفراد في أوكلاهوما لدراسة الانتخابات الرئاسية وتم إبلاغها بأن قانون الولاية يحظر تواجد أي شخص في الأماكن التي يدلى فيها الناخبون بأصواتهم باستثناء المسؤولين عن الانتخابات والناخبين.

من جانبه، قال كريس بينج مسؤول الشؤون الخارجية بالولاية إنه يأمل بأن يتمكن المسؤولون الروس من مشاهدة عملية الانتخابات الأمريكية في التلفزيون.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اتهمت الحكومة الأمريكية رسميا هذا الشهر روسيا بحملة من الهجمات الإلكترونية ضد منظمات الحزب الديمقراطية للتدخل في عملية الانتخابات الأمريكية.

أ ش أ