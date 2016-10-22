أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ولاية أوكلاهوما ترفض طلب روسيا لمراقبة الانتخابات الأمريكية

Google+ Print
ولاية أوكلاهوما ترفض طلب روسيا لمراقبة الانتخابات الأمريكية ولاية أوكلاهوما ترفض طلب روسيا لمراقبة الانتخابات الأمريكية

أرشيفية

قال مسؤول انتخابي بولاية أوكلاهوما الأمريكية إن مسؤولي الانتخابات بالولاية رفضوا طلبا من القنصلية الروسية في هيوستون لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي تجري في 8 نوفمبر القادم، قائلين إنه لا يسمح لمندوبين أجانب بالتواجد في لجان الاقتراع.

وقال بريان دين المتحدث باسم هيئة الانتخابات بولاية أوكلاهوما، حسبما أفاد راديو سوا الأمريكي، اليوم السبت، إن القنصلية طلبت أن يكون لها أفراد في أوكلاهوما لدراسة الانتخابات الرئاسية وتم إبلاغها بأن قانون الولاية يحظر تواجد أي شخص في الأماكن التي يدلى فيها الناخبون بأصواتهم باستثناء المسؤولين عن الانتخابات والناخبين.

من جانبه، قال كريس بينج مسؤول الشؤون الخارجية بالولاية إنه يأمل بأن يتمكن المسؤولون الروس من مشاهدة عملية الانتخابات الأمريكية في التلفزيون.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي اتهمت الأمريكية رسميا هذا الشهر روسيا بحملة من الهجمات الإلكترونية ضد منظمات الحزب الديمقراطية للتدخل في عملية الانتخابات الأمريكية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة